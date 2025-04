Stand: 16.04.2025 14:24 Uhr Autofahrer fährt auf Pellworm gegen Trafo: 30 Haushalte ohne Strom

Am Dienstagmorgen ist auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) der Strom bei etwa 30 Haushalten ausgefallen. Der Grund: Ein Autofahrer war gegen einen Trafo gefahren. Durch den Aufprall wurde der Trafo laut Polizei so stark beschädigt, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Offenbar hatte der 20-Jährige vorher Alkohol getrunken und die Kontrolle über seinen Wagen verloren, so ein Polizeisprecher. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Mitarbeiter der Schleswig-Holstein Netz AG konnten den Strom wiederherstellen, indem sie eine Verbindung zu einem anderen Trafo herstellten. Gegen 9.30 Uhr hatten die betroffenen Haushalte wieder Strom. Der kaputte Trafo muss nach Ostern vollständig ersetzt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland