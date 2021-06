Autobahnen A7 und A210: Vollsperrungen nach Lkw-Unfällen aufgehoben

Vollsperrungen auf A7 und A210 nach Lkw-Unfällen aufgehoben Stand: 17.06.2021 17:34 Uhr Zwei Verkehrsunfälle haben dazu geführt, dass die Autobahnen A7 und A210 am Donnerstagmittag voll gesperrt werden mussten. Ein Mann starb. Es kam zu langen Staus.

Zunächst war auf der A7 zwischen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Als die Polizei eintraf, war der Fahrer nicht ansprechbar und musste reanimiert werden. Da ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, musste die A7 in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Der Rettungsdienst konnte dem Mann jedoch nicht mehr helfen, er starb am Einsatzort. Nach mehreren Stunden wurde die A7 am Donnerstagnachmittag wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich noch bis in den Abend hinein.

A210: Feuerwehr legt Schläuche über alle Fahrbahnen

Ebenfalls gegen Mittag war die Autobahn A210 in beiden Richtungen voll gesperrt worden, da ein Autotransporter kurz vor der Auffahrt zur A7, Höhe Schacht-Audorf, in Brand geraten war. Die Feuerwehr musste zum Löschen des Brandes Schläuche über alle Fahrbahnen legen. Auch diese Sperrung wurde am Nachmittag wieder aufgehoben.

Alles zur aktuellen Lage auf den Straßen in Schleswig-Holstein lesen Sie in den Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2021 | 15:00 Uhr