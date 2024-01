Autobahn 7 bei Bordesholm heute voll gesperrt Stand: 21.01.2024 00:00 Uhr Die A7 ist bis Montagfrüh (22.1.) zwischen Warder und Bordesholm beidseitig voll gesperrt. Grund dafür ist laut Autobahn GmbH der Abriss einer maroden Brücke über der Autobahn.

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A7 müssen aktuell Geduld haben: Seit Freitagabend ist der Autobahnabschnitt zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Autobahndreieck Bordesholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde in beiden Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes bleibt die Autobahn zwischen den beiden Anschlussstellen bis Montagmorgen um 5 Uhr dicht - insgesamt 57 Stunden.

An der Anschlussstelle Bordesholm wird die Brücke der L49, die über die Autobahn führt, abgerissen. Somit muss auch die Landstraße Dätgen und Bordesholm über das Wochenende bis Montagfrüh gesperrt werden.

Umleitungsempfehlung über A215 und A210

Die Autobahn GmbH empfiehlt allen, die in Richtung Norden wollen, die Umleitung ab dem Autobahndreieck Bordesholm über die A215 in Richtung Kiel zu nutzen. Ab dem Kreuz Kiel-West geht es dann über die A210 weiter Richtung Rendsburger Autobahnkreuz zurück auf die A7 Richtung Flensburg.

Auf der A7 Richtung Hamburg sollen Autofahrerinnen und Autofahrer die Umleitung in entgegengesetzter Richtung nutzen: Ab dem Autobahnkreuz Rendsburg geht es über die A210 bis zum Kreuz Kiel-West. Von da aus führt die Umleitung weiter über die A215 bis zum Dreieck Bordesholm zurück auf die A7 Richtung Süden.

Wer am Wochenende nach Nortorf fahren möchte, kann von Norden kommend ungehindert die Anschlussstelle Warder nutzen. Aus südlicher Richtung empfiehlt die Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Neumünster-Nord abzufahren und über die L328 nach Nortorf zu fahren. Ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer sollen den Bereich am Besten aber weiträumig umfahren und alternative Routen nutzen.

Marode Brücke wird für Neubau abgerissen

Die marode Brücke der L49, die über die Autobahn führt, soll am kommenden Wochenende abgerissen werden. 2021 seien bei Kontrollen schwerwiegende Schäden am Bauwerk festgestellt worden, so die Autobahn GmbH. Eine Wiederinstandsetzung sei nicht machbar gewesen. Nach dem Abriss soll bis 2025 eine neue Brücke entstehen.

Der Verkehr soll bis dahin über eine Behelfsbrücke fließen, die im November vergangenen Jahres errichtet wurde. Sie kann von Fußgängern, Fahrrädern sowie Autos genutzt werden. Anders als die bisherige Brücke mit einer Spur und Ampelsteuerung, hat die Behelfsbrücke zwei Spuren und kommt ohne Ampel aus.

