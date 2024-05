Stand: 30.05.2024 06:00 Uhr Auto überschlägt sich auf A20 bei Geschendorf

Auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Geschendorf und Mönkhagen (Kreis Segeberg) hat sich am Mittwochabend ein Auto überschlagen. Die beiden Insassen wurden nach Angaben der Feuerwehr mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Laut Polizei war die A20 in Richtung Lübeck bis in die Nacht gesperrt.

