Auto prallt in Schwesing gegen Hauswand Stand: 10.10.2021 14:02 Uhr Auf der B201 In Schwesing bei Husum (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagmorgen ein Auto gegen ein Haus geprallt. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt.

Ein Autofahrer verlor am Sonntagmorgen gegen kurz nach 7 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Straße ab, fuhr über ein Stück Rasen und prallte mit seinem Wagen in Schwesing gegen ein Haus in der Hauptstraße, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, die Leitstelle schickte drei Rettungswagen.

AUDIO: Schwerer Verkehrsunfall auf B201: Auto fährt gegen Hauswand (1 Min) Schwerer Verkehrsunfall auf B201: Auto fährt gegen Hauswand (1 Min)

Rettungshubschrauber war in der Nähe

Ganz in der Nähe - gerade über Husum - war der Rettungshubschrauber Christoph 42. An Bord war auch ein Notarzt. Die Besatzung hörte über Funk von dem Unfall in Schwesing und bot ihre Hilfe an. Der Helikopter drehte ab und war als erstes am Einsatzort. In dem Auto saßen drei Menschen, alle kamen verletzt in eine Klinik. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht klar. Ein Statiker soll nun prüfen, inwieweit das Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde.

