Auto kracht in Baumarkt: Seniorin stirbt

Bei einem Unfall mit einem Auto in einem Baumarkt in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine Frau gestorben. Laut der Polizei fuhr am Dienstagnachmittag eine 70 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen in die Glasfassade des Baumarktes. Eine Kundin vor dem Baumarkt kam ums Leben.

76-Jährige unter Trümmern und Baumarktware entdeckt

Das Auto schob unter anderem einen Container mit Blumen in den Vorraum, dort stürzte Baumarktware um, darunter gestapelte Briketts. Zwei Kunden wurden von Briketts an den Beinen getroffen, blieben aber weitgehend unverletzt. "Kurz darauf stellte man jedoch fest, dass sich unter den Trümmern noch eine weitere Person befand", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die 76 Jahre alte Frau sei noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen.

Die Unfallfahrerin blieb unverletzt, sie wurde laut Feuerwehr seelsorgerisch betreut. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest. Ein Sachverständiger wurde herbeigeholt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Baumarkt bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

