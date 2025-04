Stand: 09.04.2025 15:00 Uhr Auto in Ahrensburg verunglückt: Verdacht auf illegales Rennen

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Autorennens. Nach Angaben der Polizeipressestelle war ein 18-Jähriger mit seinem Kleinwagen am Dienstagabend (8.4.) in einer Kurve im Rosenweg von der Straße abgekommen. Das Auto wurde durch die Luft geschleudert, prallte gegen einen Verteilerkasten und eine Laterne, bevor es in einer Hecke hängenblieb. Der Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Vor Ort hielt sich noch eine weitere Person auf, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte. Die Polizei vermutet, dass ein illegales Autorennen zu dem Unfall geführt haben könnte und hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn