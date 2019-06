Stand: 28.06.2019 12:56 Uhr

Auto auf Holzpaletten: Polizei sucht "Künstler"

Am Freitagmorgen um 4 Uhr in Dörpstedt (Kreis Schleswig-Flensburg): Die Polizei entdeckt ein Auto auf 13 gestapelten Holzpaletten - mitten an einer Verkehrsinsel. Der Ford steht in 1,70 Meter Höhe. Der Wagen und die Paletten stammen nach Angaben der Polizei vermutlich von einem nahegelegenen Hof. Und weiter heißt es in der Mitteilung: "Vermutlich nahmen die unbekannten Künstler einen ebenfalls dort befindlichen und zugänglichen Teleporter zu Hilfe." Ein Teleporter ähnelt einem Gabelstapler.

Ermittlungen wegen Eingriffs in den Straßenverkehr

Was auf den ersten Blick vielleicht lustig aussieht, ist laut Polizei hochgradig gefährlich. Bereits ein leichtes Touchieren des Turms hätte einen schweren Unfall auslösen können. Die Polizeistation Kropp ermittelt wegen des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr". Wer Näheres zu den Verursachern weiß, soll sich unter der Telefonnummer (04624) 450 66 80 melden.

