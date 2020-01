Stand: 03.01.2020 13:27 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Australien: Kieler auf der Flucht vor den Flammen

"Eigentlich hätte es schon längst hell sein sollen, aber es war nachtdunkel", so beschreibt Bent Müller die Buschbrände in Australien. Der gebürtige Kieler lebt normalerweise in Blumenthal, arbeitet aber seit einigen Monaten für eine Schweizer Firma in Australien - und erlebte die Buschbrände zum Jahreswechsel hautnah mit. Mit seiner Freundin, einer Australierin, war Müller campen. "Wir hatten extra einen Ort ausgewählt, der sicher vor den Buschfeuern zu sein schien", erzählt der 30-Jährige im Interview mit NDR Schleswig-Holstein.

Tausende fliehen vor den Feuern an die Strände

Am Abend des 30. Dezembers kamen sie auf einem Campingplatz im Südosten des Landes an. Wenig später drehte der Wind und viele Buschfeuer gerieten außer Kontrolle. "Wir sind dann recht früh am nächsten Morgen um 5.30 Uhr geweckt worden mit den Worten: 'You must leave now!'", beschreibt Müller die Situation. "Wir sind an einen Strand gefahren, an dem sich viele Hundert Leute versammelt hatten."

Im Bundesstaat Victoria flohen etwa 4.000 Anwohner und Touristen aus der Küstenstadt Mallacoota vor den Flammen aus ihren Häusern und Hotels an die Strände. "Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die ihre Häuser und auch Angehörige verloren haben", berichtet der Kieler.

Umzingelt von brennenden Nationalparks

Er schaffte es mit seiner Freundin vom Strand wegzukommen - nach Sydney. "Ich bin heute in Sicherheit. Aber wir sind umzingelt von Nationalparks, die noch nicht brennen. Am Wochenende sollen die Windgeschwindigkeiten und die Temperaturen steigen. Wir werden morgen anfangen, uns auf die nächste Evakuierung vorzubereiten", berichtet Müller.

Die Australier reagieren ganz verschieden, so der Kieler. "Einige Leute sagen: 'Das ist Australien, das war schon immer so und das wird auch immer so sein.' Die sehen auch keinen Zusammenhang mit dem Klimawandel." Andere Leute seien total sauer auf die Regierung. "Die wünschen sich einen ganz anderen Umgang mit der Zukunft."

