Stand: 12.04.2024 16:59 Uhr Ausstellung "Hello Lübeck" mit Schaum-Aktion am Sonntag

Seit Donnerstag ist der zweite Teil der Ausstellung "Hello Lübeck" in der Kunsthalle St. Annen in der Hansestadt eröffnet. Dazu gibt es am Sonntag eine spektakuläre Schaum-Kunst-Aktion der Künstlerin Stephanie Lüning, angekündigt von den Lübecker Museen. Mit einer Spezialmaschine stellt sie riesige farbige Schaumberge aus biologisch abbaubarem Spülmittel und Lebensmittelfarbe her. Die Aktion findet am Sonntag von 14 bis 16 Uhr am Holstentor statt.

