Ausgrenzung, Akzeptanz, Zugehörigkeit: Gastarbeiter berichten Stand: 25.06.2021 05:00 Uhr Gastarbeiter haben in Schleswig-Holstein Ausgrenzung erfahren, aber auch Akzeptanz und Zugehörigkeit. Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben, erzählen in einer Ausstellung ihre Geschichten.

von Linda Ebener

"Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen", in großen Lettern steht dieses Zitat von Max Frisch am Eingang der Sonderausstellung. Die Verantwortlichen der Ausstellung haben ehemalige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus Lübeck interviewt und die Ausstellung anschließend mit ihren persönlichen Fotos, Gegenständen und Arbeitsdokumenten gestaltet. Acht ehemalige Gastarbeiter haben sich bei den Kuratoren gemeldet und ihre Geschichte erzählt. Wie ging es ihnen am Anfang in Deutschland, wie wurden sie aufgenommen und wie blicken sie auf diese Zeit zurück? Es sind ganz unterschiedliche Geschichten, denn die Menschen kamen aus der Türkei, aus dem früheren Jugoslawien, Griechenland und Korea.

Als junge Koreanerin in Deutschland

Sook Ja Lee-Gebauer kam mit Anfang 20 während des Kalten Krieges von Südkorea nach Deutschland. Die Anfänge waren schwer. Sie sprach kein Deutsch, alles war unbekannt und das Essen war für sie das Schlimmste. In selbst gemalten Bildern hält die heute Anfang 70-Jährige ihre Eindrücke fest. "Sie sind wie ein Tagebuch für mich." Auf einem Bild kauert unten rechts ein Mensch, oben drüber sind durcheinander viele bunte Worte geschrieben und nehmen zwei Drittel des Bildes ein. Diese Worte strömen auf den Menschen ein. "Die Sprache hat mich immer interessiert. Doch bis heute habe ich Hemmungen, in Deutsch was sagen zu müssen. Ich verstehe heute noch nicht, warum es die Tür heißt, das Fenster und der Stuhl", sagt sie.

Die Probleme mit dem Artikel

Für Sook Ja Lee-Gebauer müsste das alles gleich sein, sie hat Schwierigkeiten mit der Grammatik: "Aber das kriege ich nicht hin, als Ausländer kann ich nicht alle Artikel auswendig lernen." Sie kam als Krankenschwester nach Deutschland und studierte drei Jahre später - und nach vielen Anträgen - Architektur. Sie lebt mit ihrem deutschen Mann in Lübeck. Doch ein richtiges Heimatgefühl gibt es für sie nicht.

"Ich mag das Leben in Deutschland sehr gerne, aber ich kann nicht sagen, dass das meine Heimat ist oder dass ich mich hier sauwohl fühle", betont Sook Ja Lee-Gebauer. Aber das Gefühl habe sie in Korea auch so. "Ich hab hier in Deutschland meine Familie und gute Freunde, was für mich ganz wichtig ist. Mein Leben spielt sich hier ab und ich kann sagen, ich hab bis jetzt ein schönes Leben gehabt." Sook Ja Lee-Gebauer hat während ihrer Anfangszeit in Deutschland gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Welche das sind, will sie nicht sagen.

Erfahrungen in Deutschland als sogenannte Gastarbeiter

Anderen ehemaligen Gastarbeitern fällt es leichter darüber zu sprechen, zum Beispiel Lillo Ciulla. Er ist 1969 von Sizilien nach Deutschland gekommen. Das war nicht einfach, wie er erzählt. "Anfangs lebten wir Italiener in einer Sammelunterkunft mit vier Leuten pro Zimmer in Hochbetten. Wir trauten uns nicht alleine auf die Straße. In Lübeck standen Schilder in den meisten Geschäften und Gaststätten: 'Für Hunde und Italiener Zutritt verboten'. Einmal wurde ein Freund von mir von einem Betrunkenen an der Ampel zusammengeschlagen, weil er nicht gut Deutsch sprach."

Geschichten, die selbst die Kuratoren der Ausstellung "GastArbeiter?!" im Industriemuseum Herrenwyk in Lübeck nicht bewusst waren. Die Geschichte von Lillo Ciulla geht Kuratorin Bettina Braunmüller nicht aus dem Kopf. Heute ist Lillo Ciulla Integrationslotse für den Sport und Ratsmitglied des Forums der Migranten in Lübeck. Er selbst sieht sich als Sizilianer mit Deutscher Staatsbürgerschaft.

Kuratorin: Das Wort 'Gastarbeiter' ist nicht korrekt

Der Begriff Gastarbeiter sei problematisch, deshalb setze sich die Ausstellung auch problembasiert mit dem Begriff auseinander, sagt Bettina Braunmüller und erklärt: "Gast impliziert ja auch irgendwo, dass jemand herzlich willkommen ist. Schon Soziologen haben den Begriff kritisiert, denn so geht man nicht mit Gästen um, also wie die teilweise untergebracht und behandelt wurden, auf engstem Raum." Für sie ist der Begriff Gast auch aus einem weiteren Grund nicht treffend. Es seien ja auch viele hier geblieben, meint die Kuratorin. "Gastarbeiter drückt eigentlich nur dieses Deutsche Gefühl aus, was man damals hatte, die Leute sollen als Arbeitskräfte kommen, sie sollen ihren Job machen, und danach sollen sie aber auch bitteschön wieder nach Hause fahren."

Videos 9 Min Generationenkonflikt in Gastarbeiterfamilien 1977 berichtet Panorama über Konflikte zwischen Kindern und Eltern in Gastarbeiterfamilien, die in der BRD leben. 9 Min

Auch Abenteurlust spielt eine Rolle

Doch die Menschen kamen nicht nur, um in Deutschland zu arbeiten und Geld zu verdienen, sondern auch, weil sie abenteuerlustig waren. So wie zum Beispiel Jernej Skuij aus dem ehemaligen Jugoslawien. Er kam als Schiffbau-Ingenieur nach Deutschland. Er sah sich selbst nicht als Gastarbeiter, er hatte schließlich studiert. Jernej Skuij hat auf der Flender-Werft in Lübeck gearbeitet und fühlt sich heute als Deutscher. Seine Frau und er haben beide die deutsche Staatsbürgerschaft. "Problematisch ist es nur bei Sportereignissen. Dann sind wir immer für Kroatien", verrät er.

Was bleibt, sind die Menschen und die Kultur

Was außerdem in der Ausstellung thematisiert wird, ist die Gastronomie, denn die hat sich durch die ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland verändert, wie Kurator Lars Frühsorge findet. "Es ist ein Klischeethema. Aber einfach so das offensichtlichste, dass unsere Küche, unsere Palette an Speisen, an Angeboten erheblich erweitert hat." Für Lars Frühsorge hat die Kultur in Deutschland, von den Menschen, die gekommen sind, profitiert. "Auch die erste Sushi Bar und das erste Koreanische Restaurant in Lübeck ist von der Tochter einer Gastarbeiterin, die hierher gekommen ist, praktisch gegründet worden." Ein anderes Beispiel ist das älteste griechische Restaurant in der Hansestadt - das "Korfu". Es wurde von Nikos Triantafyllou, einem ehemaligen Gastarbeiter, aufgemacht. Dieses Jahr feiert das Restaurant bereits 40-jähriges Jubiläum. Ein Beweis, dass Fremde zu Freunden werden.

Die Sonderausstellung GastArbeiter?! ist bis zum 14. November im Industriemuseum Herrenwyk in Lübeck zu sehen.

