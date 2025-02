Stand: 17.02.2025 16:24 Uhr Ausgehobene Gullydeckel in Norderstedt

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat ein unbekannter Täter in Norderstedt (Kreis Segeberg) mehrere Gullydeckel ausgehoben. Die Polizei spricht von etwa zehn Gullydeckeln, die meisten befanden sich zwischen Mittelstraße und Lemsahler Weg. Einem Verkehrsteilnehmer war der erste fehlende Gullydeckel gegen 4 Uhr aufgefallen und er informierte die Polizei. Die entdeckte daraufhin die weiteren fehlenden Deckel. Die herausgehobenen Abdeckungen wurden direkt neben dem Kanalzugang abgelegt. Laut Polizei sind keine Personen oder Fahrzeuge zu Schaden gekommen. Sie ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen. Die Polizeistation Norderstedt-Ost führt die Ermittlungen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg