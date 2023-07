Ausgebüxte Highland-Rinder in Flensburg halten Polizei auf Trab Stand: 25.07.2023 09:09 Uhr Zwei ausgebüxte Rinder haben in Flensburg am Montagabend für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Zeitweise mussten die Bahnhofstraße und der Carlisle Park abgesperrt werden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Montagabend gegen 19 Uhr haben Anwohner im Bereich der Ringstraße die Polizei angerufen: Zwei Highland-Rinder seien von einer Weide in der Nähe ausgebrochen. Eins der Tiere machte sich dann auf den Weg Richtung Bahnhof und nutzte dort den Carlisle-Park als Rückzugsort - und Weidefläche.

Sperrung der Bahnhofstraße

Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an - und sperrte sowohl den Park als auch die Bahnhofstraße weiträumig ab. So sollte verhindert werden, dass den Menschen in der Umgebung etwas passiert. Nach knapp zwei Stunden konnte das Highland-Rind schließlich mit einem Gewehr betäubt und dann vom Besitzer abtransportiert werden.

Zweites Rind schließt sich anderer Herde an

Auch beim anderen Tier konnte später Entwarnung gegeben werden. Es hatte sich zwischenzeitlich einer anderen Rinderherde in Nähe der Osttangente angeschlossen. Dort soll es nun bis heute bleiben, bevor der Besitzer es dort wieder abholen wird. Um kurz vor 22 Uhr war der Einsatz der Polizei beendet.

