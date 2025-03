Stand: 15.03.2025 17:41 Uhr Ausbruch von Herpes bei Pferden in Turnierstall

In einem großen Turnierstall in Schleswig-Holstein ist es zu einem Ausbruch des Herpesvirus gekommen. Betroffen waren dort nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein 40 der 60 Pferde, die alle geimpft waren. Ein Pferd ist bereits verendet. Daraufhin sind einige Turniere im Land abgesagt worden - unter anderem das "Club der Springreiter" in Elmshorn kommende Woche. Herpes ist bei Pferden eine hochansteckende Krankheit, die zu Lähmungen oder zum Tod der Tiere führen kann. Auch eine Impfung schützt nicht komplett vor der Krankheit.

