Stand: 21.10.2024 07:55 Uhr Ausbleibende Gehälter: Mitarbeitende protestieren vor FSG

Am Gelände der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) in Flensburg beginnt am Montagmorgen eine neue Protestaktion. Nach Angaben des Betriebsrats warten immer noch etwa 80 Werftbeschäftigte aus Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf ihren Lohn für den September. Die Werften FSG und Nobiskrug gehören dem Investor Lars Windhorst. Bereits vor einer Woche hatten Mitarbeitende gegen die Unternehmenspolitik demonstriert.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg