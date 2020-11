Ausbildung in Schleswig-Holstein: 2.000 Stellen unbesetzt Stand: 11.11.2020 15:34 Uhr Etwa 2.000 freie Lehrstellen warten in Schleswig-Holstein noch auf Auszubildende. Gebraucht werden nicht nur Verkäufer und Einzelhandelskaufleute, sondern auch Segelmacher oder Rettungssanitäter.

17.000 junge Frauen und Männer haben in diesem Jahr eine Lehrstelle gesucht. Fast 2.000 haben bislang noch keinen Erfolg gehabt. Damit sei der Ausbildungsmarkt in Schleswig-Holstein in der Corona-Krise mit einem blauen Auge davon gekommen, sagte die Leiterin der Landesarbeitsagentur Margit Haupt-Koopmann. Im Frühjahr sei das so nicht abzusehen gewesen - zum Beispiel weil Berufsinformations-Veranstaltungen oder Vorstellungsgespräche gar nicht stattfinden konnten. Die Verunsicherung bei Bewerbern und Unternehmen sei groß gewesen.

AUDIO: Ausbildung in Schleswig-Holstein: 2.000 Bewerber fehlen noch (1 Min)

Noch können Ausbildungsverträge geschlossen werden

Die etwa 2.000 freien Ausbildungsplätze sind laut Haupt-Koopmann in vielen Bereichen zu finden - vom Handel bis zum Segelmacher. Haupt-Koopmann appelliert an die Flexibilität der Schul- oder Studienabgänger: Auch jetzt könnten noch Ausbildungsverträge geschlossen werden. Für das kommende Ausbildungsjahr ist Haupt-Koopmann trotz der Corona-Pandemie ebenfalls zuversichtlich. Die Unternehmen im Land hätten fast genauso viele Ausbildungsplätze angekündigt wie in diesem Jahr.

