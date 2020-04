Stand: 30.04.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Ausbau der B404 bei Lütjensee endet heute offiziell

Mehr als ein Jahr lang wurde gebaut, Tausende Verkehrsteilnehmer kostete die Maßnahme viele Nerven: Bauarbeiter haben die Bundesstraße 404 bei Lütjensee (Kreis Stormarn) auf drei Spuren ausgebaut. Heute Nachmittag wird die B404 nun für den Verkehr freigegeben - und damit auch die Verbindung zwischen der A1 und der A24.

Alte Brücke bringt Verzögerung

Für die Bauzeit war die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Lütjensee-Schönberg und Lütjensee-Grönwohld voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch Lütjensee umgeleitet, auch die Lkw. Eigentlich sollte der Ausbau schon kurz vor Weihnachten 2019 fertig sein. Doch weil laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) an einer 56 Jahre alten Brücke gravierende Baumängel entdeckt wurden, verzögerte sich alles. Die Brücke musste komplett neu gebaut werden.

Unfallrisiko soll reduziert werden

Die B404 war bislang einer der Unfallschwerpunkte in Südholstein. Auch um sie verkehrssicherer zu machen, kam der dritte Fahrstreifen hinzu. Er soll in beide Richtungen wechselseitig als Überholspur dienen - und so das Unfallrisiko reduzieren.

