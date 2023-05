Aus für Schlachthof in Bad Bramstedt - 250 Mitarbeiter betroffen Stand: 26.05.2023 08:20 Uhr Schon zum 31. Juli soll der Schlachthof im Kreis Segeberg geschlossen werden - 250 Arbeitsplätze fallen dann weg. Das Unternehmen spricht von einer Anpassung an die aktuelle Marktlage. Wie es für die Beschäftigten weitergeht, ist noch unklar.

Die Vion Food Group plant zum 31. Juli, ihren Schlachthof in Bad Bramstedt zu schließen. Bei dem Betrieb handelt es sich um den nördlichsten Rinderschlachthof in Deutschland - 250 Mitarbeiter sind dort aktuell beschäftigt. Für sie sollen nun ein Interessenausgleich und ein Sozialplan erstellt werden. Letzterer sieht auch eine Versetzung an andere Standorte der Vion in Deutschland vor.

Die Schließung sei eine Konsequenz aus der aktuellen Marktlage und der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zu weniger Fleischkonsum, heißt es von dem Unternehmen. Als konkrete Gründe nennt Vion den rückläufigen Rinderbestand in Norddeutschland sowie die Überkapazitäten am Schlachthofmarkt.

Standort in Neumünster bleibt bestehen

Das Tochterunternehmen Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH in Neumünster soll dagegen bestehen bleiben. Damit Tierhalter weiterhin kurze Transportwege haben, sollen für die rund 3.200 Rinder, die in Bad Bramstedt wöchentlich geschlachtet werden, neue Kapazitäten im Norden gesucht werden. Nach Angaben des Unternehmens ist die Schließung des Standorts in Bad Bramstedt "ein weiterer Schritt der Konsolidierung der Schlachthoflandschaft". Der Betrieb in Bad Bramstedt war in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik - auch weil unter anderem Standards zum Tierwohl nicht eingehalten wurden.

