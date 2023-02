Aus für Sager nach 22 Jahren - Ostholstein wählt neuen Landrat Stand: 14.02.2023 05:00 Uhr Wer tritt in die Fußstapfen von Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU)? Der Kreistag muss heute einen Nachfolger wählen. Sager will nach 22 Jahren im Amt aufhören.

von Julian Marxen

Viele junge Menschen in Ostholstein kennen eigentlich nur den einen Landrat: Reinhard Sager. Seit 2001 ist er im Amt. Er war der erste direkt gewählt Landrat in Ostholstein, ist außerdem Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen und Präsident des Deutschen Landkreistags. Doch nach drei Amtszeiten ist nun Schluss für den 63-Jährigen. Eine persönliche, eine bewusste Entscheidung. "Ich habe seit über 20 Jahren eine breite Unterstützung im Kreistag Ostholstein und auch eine sehr gute Unterstützung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Eutin. Wir haben eine bessere Finanzlage als zuvor. Das ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören", erklärt der CDU-Politiker gewohnt sachlich.

Heute wird gewählt

Sager genießt über die Parteigrenzen hinweg Respekt und Ansehen. Doch wer soll ihn, den einige "Mr. Landrat" nennen, ersetzen? Das muss heute der Kreistag entscheiden. Um 16 Uhr kommt der im Ostholstein-Saal des Eutiner Kreishauses zusammen. Zur Wahl stehen fünf Kandidaten. Gute Aussichten hat Sagers Parteifreund und bisheriger Stellvertreter als Landrat, Timo Gaarz. Der 44-jährige Diplom-Finanzwirt aus Heiligenhafen wird nicht nur von seiner CDU-Fraktion, sondern auch von FDP, Freier Fraktion und Freien Wählern unterstützt. Die anderen Bewerber, die ihren Hut in den Ring geworfen haben, sind parteilos. Zum Beispiel der 57-jährige Rechtsanwalt Martin Kienitz. Der Scharbeutzer hatte vor einigen Jahren als "Müllrebell" für Aufsehen gesorgt, als er rechtlich gegen die Abfallgebührensatz im Kreis vorging.

Ein Kandidat war Landrat im Kreis Steinburg

Eher unbekannt in Ostholstein ist dagegen der einzige Kandidat aus Süddeutschland: Gerald Aengenheyster, 57 Jahre alt, Ingenieur aus Würzburg. Mit Verwaltungserfahrung will Torsten Wendt punkten. Er ist Erster Kreisrat in Helmstedt in Niedersachsen. Zuvor war der 52-Jährige Landrat im Kreis Steinburg, wurde dort aber abgewählt. Auslöser: Wendt ließ sich mit einer überzähligen Dosis gegen Corona impfen, obwohl er dafür noch gar nicht vorgesehen war. Fünfter Aspirant im Rennen um die Sager-Nachfolge ist Joachim Teschke. Der 53-Jährige leitet den Fachbereich Finanzen und Wirtschaft der Bargteheider Stadtverwaltung.

Viele Herausforderungen für neuen Verwaltungschef

Ostholstein - der Landkreis mit viel Küste, viel Tourismus und vielen Kliniken. Zahlreiche Großprojekte und Themen bewegen die Menschen hier und werden auch den künftigen Verwaltungschef fordern: Der Bau des Ostseetunnels von Fehmarn nach Dänemark, die Zuganbindung durchs Hinterland, der Lärmschutz an den Gleisen, der Ausgleich zwischen touristischem Wachstum und bezahlbarem Wohnraum für Einheimische, der Ausbau des ÖPNV oder auch die geplante 380-kv-Leitung, die mit ihren großen Masten Windstrom Richtung Süden transportieren soll. Reinhard Sager wird all das noch bis Anfang Juli begleiten. Dann endet seine Amtszeit offiziell. Präsident des Deutschen Landkreistages will "Mr. Landrat" aber vorerst weiter bleiben - bis 2024.

