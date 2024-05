Stand: 04.05.2024 16:30 Uhr Aufstiegsfortbildung: Meisterfeier in Lübeck

In der Musik- und Kongresshalle in Lübeck haben am Sonnabend zum ersten Mal die Absolventen von allen drei Industrie- und Handelskammern aus Kiel, Flensburg und Lübeck gemeinsam ihre Urkunden bekommen. Mehr als 800 Absolventinnen und Absolventen aus 23 verschiedenen Berufszweigen haben in diesem Jahr die Aufstiegsfortbildungs-Prüfungen in ihren Berufen bestanden und dürfen sich nun Meister oder Meisterin nennen.

