Stand: 16.05.2024 09:37 Uhr Aufstallungspflicht für Geflügelbetriebe in Nordfriesland endet

Von Donnerstag an ist die Aufstallungspflicht für Geflügelbetriebe in Nordfriesland aufgehoben. Seit Ende vergangenen Jahres galt diese Maßnahme zur Bekämpfung der Geflügelpest in Betrieben mit mehr als 100 Tieren. Wie der Kreis Nordfriesland mitteilt, ist die Stallpflicht aufgrund eines deutlich gesunkenen Infektionsrisikos nicht mehr vertretbar. Der Kreis Steinburg hatte diese Maßnahmen zum Schutz vor der Gefügelpest bereits im März, der Kreis Dithmarschen im April aufgehoben.

