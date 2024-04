Stand: 05.04.2024 15:11 Uhr Aufenthaltsraum "blau:pause" in Flensburg eröffnet

In Flensburg gibt es einen neuen, kostenlosen Aufenthaltsraum für Kreativität, Austausch und Gestaltung. Die sogenannte "blau:pause" wurde vom Verein "Transformationszentrum Flensburg" ins Leben gerufen und wird von der Stadt finanziell unterstützt. Ziel ist es, einen alternativen Ort zur Innenstadt zu schaffen. Die "blau:pause" ist in der Friesischen Straße 9 fünf Tage in der Woche offen für alle interessierten Flensburgerinnen und Flensburger.

