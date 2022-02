Auf dem Bungsberg gibt's jetzt ein stilles Örtchen in luftiger Höhe Stand: 09.02.2022 05:00 Uhr Der Bungsberg hat nun das höchst gelegene Plumpsklo in Schleswig-Holstein. Seit einigen Tagen steht dort ein WC-Häuschen aus Holz - barrierefrei und ökologisch.

Echte Skifans schmunzeln über die Höhe des Bungsbergs - und dennoch ist er eine touristische Attraktion in der Holsteinischen Schweiz. Viele Wintersportler fahren gerne und immer wieder auf der höchsten Erhebung Schleswig-Holsteins. Doch Schneespaß gibt es wetterbedingt nur noch selten. Auch wer gerne wandert, für den ist der 168 Meter hohe Berg ein Muss. Aber manchmal müssen Bergsteiger auch - und zwar dringend auf Toilette. Aber genau die suchen Spaziergänger und Wanderer in freier Wildbahn oft vergebens. Wenn es dann mal wieder drückt und man sich als Ausflügler erleichtern will, dann hilft oft nur der Busch oder die dicke Eiche als Versteck. Aber schön ist das nicht. Nicht für einen selbst, wenn man von anderen entdeckt wird und auch nicht für die, die es mit den Hinterlassenschaften zu tun kriegen.

Das Bungsberg-Klo - barrierefrei und ökologisch

Der Zweckverband Bungsberg berichtete sogar von benutzten Taschentüchern, die oft am Wegesrand lagen. "So geht’s nicht weiter", fand der Zweckverband. Deshalb setzte er jetzt ein WC-Häuschen aus Holz auf den Berg. Zwar ohne Weitsicht - dafür aber barrierefrei und ökologisch. Dazu ein Frischwasserspeicher mit Regenwasserzufluss und eine Photovoltaikanlage, die Strom für die Beleuchtung liefert. Den "ökologischen Duftstein" liefern Sägespäne. Nach dem Geschäft muss nur am Rädchen gedreht werden, schon rieseln Holzschnipsel in die Toiletten-Schüssel, damit es auf der Kuppe nicht riecht. Das neue Bungsberg-Klo der Berliner Firma "Eco Toiletten" - eine saubere Sache und auf jeden Fall eine riesige Erleichterung für alle.

AUDIO: Bungsberg: Bioklo in luftiger Höhe (1 Min) Bungsberg: Bioklo in luftiger Höhe (1 Min)

Weitere Informationen 4 Min Tour auf den höchsten Berg Schleswig-Holsteins Bei der Tour auf den Bungsberg-Gipfel gibt es viel zu gucken und zu entdecken - nicht nur für Schüler. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.02.2022 | 17:00 Uhr