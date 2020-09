Stand: 17.01.2018 19:30 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Atommüll-Endlager: Jurist beruhigt Siek

von Carsten Janz

Die Suche nach einem Atommüll-Endlager beschäftigt Gemeinden in ganz Deutschland. Niemand will den Atommüll vor der eigenen Haustür haben. Die Suche soll nach Angaben der zuständigen Bundesbehörde "ergebnisoffen" sein. Trotzdem herrscht immer wieder große Aufregung, wenn der Name einer Gemeinde in diesem Zusammenhang fällt. Sterup im Kreis Schleswig-Flensburg ist so ein Fall. Und der jüngste im nördlichsten Bundesland: Siek im Kreis Stormarn. "Die Verunsicherung der Bürger ist groß", sagt Bürgermeister Arnold Trenner (SPD).

Bürgermeister: Chaos im Wendland vor Augen

Über ein anderes Amt landen Ende des Jahres Spekulationen bei Patricia Alt vom Amt Siek, dass es in Siek eine Standort-Prüfung für ein Endlager gibt. Bald machen unter vielen der rund 10.000 Einwohner Gerüchte die Runde. Sogar von Bohrungen ist die Rede. Angeblich soll es einen Salzstock in 800 Metern Tiefe geben. Alle hätten die Castor-Transporte und das Chaos im Wendland in Niedersachsen vor Augen, sagt der Bürgermeister: "Das wollen wir hier nicht."

Landesamt verweist auf Bundesbehörden

Alt, die im Amt Siek den Fachbereich "Bauen und Umwelt" leitet, wendet sich an das Land. Ihre Fragen: Stimmt es, dass in Siek womöglich ein Endlager gebaut werden soll? Warum wurde die Gemeinde nicht informiert? Wie läuft der Prozess der Endlagersuche? Das Landesamt für ländliche Räume antwortet zwar auf die Anfrage, verweist aber auf die Bundesbehörden. Die seien für die Endlagersuche zuständig.

Neues Standortauswahlgesetz seit Mai 2017

Das stimmt. Seit Mai 2017 gilt in Deutschland das neue Standortauswahlgesetz, das die Endlagersuche regelt. Es soll Vor-Festlegungen auf bestimmte Gemeinden explizit entgegenwirken. In dem Gesetz ist ausführlich die Beteiligung der Öffentlichkeit und auch der betroffenen Gemeinden geregelt. "Ich kenne kein Gesetz, das eine solche Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht", sagt Verwaltungsrechtler Jürgen Punke aus Kiel.

Gesetz: "Bürger als Mitgestalter des Verfahrens"

Im Gesetz heißt es wörtlich, dass "Bürgerinnen und Bürger als Mitgestalter des Verfahrens einzubeziehen" sind. Der Gesetzgeber habe aus dem intransparenten Verfahren um das Versuchsendlager in Gorleben gelernt, sagt Punke. Jeder Verfahrensschritt im Prozess der Endlagersuche werde über Regionalkonferenzen, Fachkonferenzen und Teilgebietskonferenzen mit den Beteiligten besprochen. "In diesen Konferenzen werden auch Bürger sitzen", ist sich Punke sicher.

Jahrzehntelange Debatte über Lagerung

Das Gesetz ist Ergebnis einer jahrzehntelangen Debatte über die Lagerung des hochradioaktiven Abfalls aller Atomkraftwerke in Deutschland, wie Verwaltungsrechtler Punke erklärt. Spätestens seit dem ersten Castor-Transport ins niedersächsische Gorleben am 25. April 1995 ist klar, dass die Atomkraft in Deutschland ein hoch emotionales Thema ist. Es gab Proteste, Ausschreitungen und am Ende auch Verletzte. Es heißt, dieser Tag sei der Anfang vom Ende der Atomkraft in Deutschland gewesen.

Beschränkung auf Salzstöcke ist hinfällig

Das neue Gesetz geht von dem Prinzip der "weißen Landkarte" aus. Das heißt, es wird bundesweit nach einem Endlager gesucht. Die bisher vorhandene Beschränkung auf Salzstöcke ist hinfällig. Das Gesetz gibt vor, dass neben Salz auch Ton und Granit überprüft werden sollen. Siek könnte mit einem Salzstock also theoretisch für ein Endlager in Frage kommen, das gilt aber auch für Hunderte andere Gemeinden im ganzen Bundesgebiet.

Bundesgesellschaft: Keine Festlegung auf Siek

Patricia Alt aus dem Amt Siek will es genau wissen und wendet sich schlussendlich direkt an die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Diese Gesellschaft regelt im Auftrag des Bundes das Suchverfahren. Sie teilt dem Amt schriftlich mit, dass derzeit nur schon vorhandene geologische Karten analysiert werden. Bohrungen habe es noch keine gegeben. Dies sei erst im nächsten Verfahrensschritt in bis zu fünf Jahren angedacht. "Auch eine Festlegung auf Siek gibt es nicht", sagt BGE-Geschäftsführerin Ursula Heinen-Esser dem NDR.

Umweltminister Habeck warnt vor Panikmache

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) warnt vor Panikmache: "Jede Berichterstattung, die mit dem Finger auf einen speziellen Ort als Endlager zeigt, ist verantwortungslos." Siek müsse sich genauso viel oder wenig Gedanken machen wie andere Städte und Gemeinden im Land. Erst im Jahre 2031 soll vom Bund eine Entscheidung getroffen werden.

In Siek will man nun selbst immer nachfragen

Bürgermeister Arnold Trenner und Patricia Alt aus dem Amt in Siek sind erst einmal erleichtert darüber, dass die Spekulationen nicht zutreffen. "Wir hoffen aber schon darauf, dass die Bundesbehörden uns bei den nächsten Verfahrensschritten informieren", sagt Alt. Damit auch die Bevölkerung rechtzeitig ins Boot geholt werden könne. Sie werde auch selbst weiter aktiv bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung nachfragen, so Alt. Damit Gerüchte erst gar nicht mehr die Runde machen. Und damit die Gemeinde Siek von Endlagerplänen vor ihrer Haustür nicht überrascht wird, falls sie irgendwann über den Status von Spekulationen hinausgehen sollten.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.01.2018 | 19:30 Uhr