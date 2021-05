AstraZeneca-Impfstoff: KVSH rät zu kürzeren Impfintervallen Stand: 04.05.2021 11:33 Uhr Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) rät den Ärzten im Land, den Abstand zwischen den Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu verkürzen. Bisher liegt das Impfintervall bei zehn bis zwölf Wochen.

von Anna Grusnick

In einem Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung heißt es, die Ärzte sollten überlegen, ob sie ihren Patienten den Minimalabstand von vier Wochen bei der Impfung mit AstraZeneca anbieten wollen. Sprecher Nikolaus Schmidt sagte, der Impfstoff sei da, er sei gut und er sei sicher. Laut Europäischer Arzneimittelagentur kann der Impfstoff in einem Abstand von vier bis zwölf Wochen verimpft werden. Unter dem Motto "ready for summer" könnten Menschen schneller durchgeimpft sein und so Sommerreisen möglich werden. Der Impfstoff, der zuletzt wegen seltener Hirnvenenthrombosen infrage gestellt wurde, könnte so vor allem für die Gruppe der über 60-Jährigen interessant und wieder ein Stück weit attraktiver sein, so Schmidt. Zuerst hatten die "Lübecker Nachrichten" über diesen Vorschlag berichtet.

AUDIO: KVSH rät zu schnellerer Zweitimfpung mit AstraZeneca (1 Min) KVSH rät zu schnellerer Zweitimfpung mit AstraZeneca (1 Min)

Maurer: Lange Intervalle eine Impfschutz-Bremse

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Thomas Maurer, begrüßt diese Empfehlung. Er sagte, bisher sei der lange Zeitraum bis zu einem vollen Impfschutz eine Bremse. AstraZeneca bleibe ein Impfstoff, der schwieriger unter die Leute zu bringen sei. Maurer geht davon aus, dass sich mehr Menschen mit AstraZeneca impfen lassen, wenn der Zeitraum zwischen den Impfungen verkürzt wird.

Menschen, die ihre Erstimpfung in Impfzentren erhalten haben, sollen allerdings laut Bundesgesundheitsministerium auch dort ihre Zweit-Impfung erhalten. Dort liegt der Abstand zwischen den beiden Impfungen bei zehn Wochen.

