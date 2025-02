Stand: 04.02.2025 09:26 Uhr Arten-Olympiade 2025: Lübecker Museum ruft zur Teilnahme auf

Das Museum für Natur und Umwelt Lübeck hat die "Arten-Olympiade 2025" gestartet. Naturfreunde sind aufgerufen, wild lebende Tiere, Pflanzen und Pilze zu fotografieren und die Bilder in einer App hochzuladen. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2025 und ist Teil eines länderübergreifenden Wettbewerbs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die hochgeladenen Fotos werden von einer Künstlichen Intelligenz sowie Expertinnen und Experten überprüft. Wichtig ist dabei, dass die Organismen nicht gestört oder verletzt werden. Außerdem dürfen keine durch Menschen gepflanzten Gewächse oder Tiere in Gehegen fotografiert werden. Ziel ist es, die Artenvielfalt sichtbar zu machen und mehr Menschen zu motivieren, die Artenvielfalt zu schützen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck