Archäologen entdecken ältestes Backsteinhaus Lübecks Stand: 07.02.2021 15:55 Uhr Archäologen haben bei Umbauarbeiten in Lübeck nach eigenen Angaben das älteste Backsteingebäude der Stadt entdeckt. Die Mauern stammen demnach aus dem Jahr 1170.

Es gehört nach Angaben der Experten auch zu den ältesten Bauwerken seiner Art in ganz Nordeuropa. Die Mauern des Backsteinhauses sollen aus dem Jahr 1170 stammen. Das Haus hat ein Fundament aus Findlingen, einen Torbogen und wurde turmartig gebaut. Entdeckt wurde das Backsteingebäude bei Umbauarbeiten im Theaterfiguren Museum auf der Lübecker Altstadtinsel. "Das aus kleinformatigen und nur sieben Zentimetern hohen Backstein errichtete Gebäude kann durch die Altersbestimmung von Holzpfosten und -bohlen auf dieselbe Zeit wie die Errichtung der St. Petrikirche datiert werden, also in die 1170er-Jahre", teilte die Stadt Lübeck mit.

Steine zum Teil aufwendig verziert

Da die Steine zum Teil aufwendig bearbeitet und verziert wurden, gehen die Experten davon aus, dass es im Mittelalter einem reichen Kaufmann gehört haben könnte. Genaueres sollen jetzt weitere Grabungen zeigen. Die Stadt plant, das alte Backsteingebäude auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Neubau für Figurentheater

Seit Anfang Januar wird das Figurentheater-Museum in Lübeck am Kolk Stein für Stein abgetragen. Die Arbeit per Hand ist mühselig. Das alte Mauerwerk aus den 1880er-Jahren ist unberechenbar. Denn keiner weiß genau, welche Materialien wie verbaut worden sind. Außerdem dürfen die historischen Nachbarhäuser durch den Abbruch nicht beschädigt werden.

Der Rückbau ist Teil einer Großbaustelle in der Lübecker Altstadt. Drei alte Gebäude werden saniert, zwei neue werden gebaut. Das Museum soll in drei Jahren in ein saniertes, denkmalgeschütztes Haus umziehen. Das Theater bekommt einen Neubau, der nach dem Abriss am alten Ort entstehen soll.

