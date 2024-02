Stand: 28.02.2024 11:58 Uhr Arbeitnehmerverbände in SH fordern zusätzlichen Feiertag

Das Jahr 2024 ist ein Schaltjahr. Das bedeutet für Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein auch: einen Tag mehr arbeiten. Darüber freuen sich Arbeitnehmerverbände im Norden nicht. Sie fordern als Ausgleich schon lange einen zusätzlichen Feiertag. Gerade im Vergleich zum Süden gibt es in den norddeutschen Bundesländern einfach deutlich weniger Feiertage, so Laura Pooth, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbund Nord (DGB Nord). Der DGB Nord betont aber, auch wenn der "zusätzliche Feiertag" weiter auf der Agenda stehe, gibt es im Moment für die Arbeitnehmer viel wichtigere Themen - die Arbeitsbelastung, Sicherheiten im Job oder die Finanzen betreffend. Der Unternehmensverband Nord hält nichts von einem zusätzlichen Feiertag. Gerade in diesen Zeiten sei jeder Arbeitstag wichtig für die Wirtschaft.

