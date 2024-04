Stand: 24.04.2024 10:57 Uhr Arbeitnehmer in SH 2023 häufiger krank

Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein waren im vergangenen Jahr so häufig krank wie noch nie. Besonders hoch sind die Fehlzeiten laut Barmer Ersatzkasse in der Region um Lübeck. Im landesweiten Vergleich liegt Ostholstein im Negativranking hinter Neumünster auf Platz 2 mit gut 25 Fehltagen pro Beschäftigtem. Auf Platz 4 und 5 stehen der Kreis Herzogtum Lauenburg und Lübeck. Auch sie kommen auf fast 25 Fehltage.

