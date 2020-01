Stand: 29.01.2020 13:00 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Antisemitismus in SH: "Erschreckende Alltäglichkeit"

Es gibt durchschnittlich mehr als einen antisemitischen Vorfall in Schleswig-Holstein pro Woche. Zu diesem Ergebnis kommt die neu eingerichtete Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus Schleswig-Holstein (LIDA). Dabei handele es sich weniger um konkrete Angriffe gegen einzelne Menschen, vielmehr seien ein Großteil davon Schmiereien im öffentlichen Raum oder Hass und Hetze im Netz, so LIDA-Projektleiter Joshua Vogel. Dessen erster Jahresbericht zeichne ein beunruhigendes Bild der Lage, sagte Tobias von Pein von der SPD, der sich als Landtagsabgeordneter unter anderem mit Antisemitismus beschäftigt.

Von Beleidigungen bis Sachbeschädigungen

Von Januar bis Oktober 2019 sind laut LIDA rund 51 Fälle dokumentiert worden. Diese seien entweder durch die Polizei oder durch Betroffene gemeldet worden und seien in ihrer Art vielfältig. "Bei jenen Vorfällen, die sich konkret gegen bestimmte Personen oder Institutionen richten, haben wir es vor allem mit antisemitischen Beleidigungen, Bedrohungen und gezielten Sachbeschädigungen zu tun", sagte Projektleiter Vogel. "Gerade die hohe Zahl niedrigschwelliger Vorfälle im öffentlichen Raum verweist auf die erschreckende Alltäglichkeit antisemitischer Vorfälle." Für Vogel ist Antisemitismus auch in Schleswig-Holstein nicht nur ein Randgruppen-Phänomen, sondern tief in der gesamten Gesellschaft verankert.

LIDA: Antisemitismus sichtbar machen

Das Ziel von LIDA ist, Antisemitismus in Schleswig-Holstein sichtbar zu machen. Nach eigenen Angaben liegt der Fokus der Arbeit auch darin, das Ausmaß, die Formen und die Schwerpunkte von Antisemitismus zu erheben. Betroffene können sich persönlich in der Geschäftsstelle in Kiel oder online an LIDA wenden und Vorfälle melden. Die Daten werden vertraulich behandelt.

