Stand: 29.05.2024 11:08 Uhr Anstieg von Lungenkrebsdiagnosen in SH

In Schleswig-Holstein ist die Anzahl der Frauen mit Lungenkrebs in den vergangenen elf Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Nach einer Analyse des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung erhielten im Jahr 2022 rund 3.800 Schleswig-Holsteinerinnen die Diagnose Lungenkrebs, im Jahr 2012 waren es noch rund 2.500 gewesen. Bei Männern stiegen die Lungenkrebsdiagnosen im gleichen Zeitraum von rund 3.400 auf 4.300, was einem Anstieg von rund 25 Prozent entspricht. Experten führen die steigenden Zahlen auch auf die veränderten Rauchgewohnheiten zurück: Während der Raucheranteil bei Männern schon seit Längerem stagniert, stieg er bei Frauen kontinuierlich an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.05.2024 | 11:00 Uhr