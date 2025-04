Stand: 15.04.2025 16:36 Uhr Anschlagspläne eines Jugendlichen aus Elmshorn: Verfahren eröffnet

Im vergangenen November wurde ein damals 17-jähriger aus Elmshorn festgenommen, weil er einen islamistischen Anschlag geplant haben soll. Jetzt teilt das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) mit, dass das Verfahren gegen den Jugendlichen eröffnet wurde. Laut einer Gerichtssprecherin muss sich der Jugendliche unter anderem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, der Verabredung zum Mord und der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen verantworten.

Erster Verhandlungstag am Landgericht Itzehoe ist der 25. April. Die Verhandlung wird nach dem Jugendgerichtsgesetz nicht-öffentlich stattfinden. Vorerst sind bis Ende Juli 13 Verhandlungstage für das Verfahren geplant. Laut dem Flensburger Oberstaatsanwalt Thorkild Petersen-Thrö hat sich der Angeklagte in Chatnachrichten als Sympathisant der Terrormiliz IS zu erkennen gegeben.

