Anruf von Europol? Telefonbetrug mit Computerstimme Stand: 28.07.2022 08:11 Uhr Telefonbetrüger versuchen, mit einer Ansage vom Band die Schleswig-Holsteiner um den Finger zu wickeln - und an viel Geld zu gelangen.

Mit einer neuen Masche wollen Betrüger auch in Schleswig-Holstein an viel Geld kommen: Laut Landeskriminalamt (LKA) geben sie sich als Anrufer der Polizeibehörde Europol aus. Oftmals spricht demnach auch eine Computerstimme.

Angerufene sollen Taste am Handy drücken

Dann lautet die englischsprachige Ansage vom Band meist "This call is from Europol". Die Stimme fordert die Angerufenen daraufhin auf, eine Taste auf ihrem Telefon zu drücken. Wer das tut und seine Kreditkartendaten im Handy hinterlegt hat, der ist laut LKA sofort Geld los. Anschließend werden die Opfer am Telefon weiterverbunden - und zwar mit vermeintlichen Sachbearbeitern. Die versuchen, an die persönlichen Daten wie PIN- und Kontonummer zu gelangen - und so an das Geld auf dem Privatkonto.

AUDIO: Telefonbetrug: Vermeintliche Europol-Anrufe (1 Min) Telefonbetrug: Vermeintliche Europol-Anrufe (1 Min)

Polizei: Sofort auflegen

Björn Gustke von der Polizei Kiel rät sofort aufzulegen wenn die Computerstimme anruft. "Die Polizei nimmt niemals auf diese Art und Weise Kontakt auf", betont er. "Daher sollten auch auf gar keinen Fall Zugangsdaten, zum Beispiel zum Online-Banking, übermittelt werden. Anschließend raten wir zur Anzeige. Allein der Anruf ist schon eine Straftat."

Unter anderem gab es bereits in Kiel, Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde diese Art von Betrugsanrufen. Allein bei der Polizei in Neumünster melden sich demnach jeden Tag bis zu 50 Menschen, die solche vermeintlichen Europol-Anrufe bekommen haben.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.07.2022 | 08:00 Uhr