Stand: 14.04.2025 15:05 Uhr Anmeldung für ScienceCamp der FH Westküste läuft

Ab sofort können sich Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahre für das ScienceCamp der Fachhochschule (FH) Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) anmelden. Vom 25. bis zum 29. August können sie laut FH an verschiedenen Workshops in den Bereichen Wissenschaft und Technik teilnehmen. Beispielsweise wird es eine Experimentierwerkstatt zum Thema Fliegen geben, einen Workshop zur Funktionsweise des Gehirns und eine Einführung in Robotik und Programmierung.

Das ScienceCamp wird vom Forschungsministerium finanziert und ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei. Die Unterbringung erfolgt in der Jugendherberge in Heide. Um die An- und Abreise müssen sich die Jugendlichen kümmern. Alle Informationen finden Interessierte unter https://willkommen.fh-westkueste.de/de/sciencecamp. Anmeldungen sind noch bis zum 1. Juni möglich.

