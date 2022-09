Angepasster Omikron-Impfstoff wird ab heute verimpft Stand: 22.09.2022 11:51 Uhr Aktuell sind die Corona-Varianten Omikron BA.4 und BA.5 vorherrschend. Ab heute soll in Schleswig-Holstein ein auf diese Versionen angepasster Biontech-Impfstoff in einigen Impfzentren verimpft werden. Arztpraxen wollen kommende Woche beginnen.

Die Nachfrage nach dem neuem Corona-Impfstoff in Schleswig-Holstein ist groß. Das bestätigen Hausärzteverband und Arzneimittel-Händler auf NDR-Nachfrage. Das neue Vakzin ist angepasst an die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Erste Dosen sollen im Schnellverfahren schon heute und morgen ausgeliefert werden. In einigen Impfzentren wird es dann auch gleich an erste Personengruppen verimpft.

Mehrere Zehntausend Dosen bestellt

Nach NDR-Informationen sind am ersten Bestelltag mehrere zehntausend Dosen in Schleswig-Holsteins Apotheken geordert worden. Der Hausärzteverband berichtet, dass die Patienten verstärkt nachfragen. Deswegen haben die Praxen laut Verband auch reichlich Impfstoff bestellt, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Wenn alles nach Plan läuft, wollen erste Praxen das neue Vakzin Anfang kommender Woche spritzen.

Impfungen im Impfzentren starten heute

Die Impfzentren sind noch schneller. Eigentlich sollte es dort am Freitag mit dem neuen Vakzin von Biontech losgehen. Da in den ersten Impfzentren die ersten Dosen bereits eingetroffen sind, startet die Verabreichung bereits heute. In Eutin zum Beispiel sind heute Morgen 720 Dosen eingetroffen, dieselbe Menge heute auch in Büdelsdorf. In Schwarzenbek soll es heute Mittag soweit sein. Allerdings ist der Impfstoff erstmal nur für Menschen über 60 gedacht, weil laut Gesundheitsministerium der Wirkstoff vorerst nur begrenzt verfügbar sei. Damit folgt das Ministerium der Empfehlung der Ständigen Impfkommission.

Ein Booster vor Herbst und Winter?

Viele hätten auf den neuen Impfstoff gewartet, wollen sich vor Herbst und Winter boostern lassen, heißt es von Prof. Stephan Ott, dem Leiter des Gesundheitsamts des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Schon in den vergangenen Wochen nach Zulassung des BA.1-Impfstoffes hat sich laut Ott "die Nachfrage nach Impfung doch spürbar erhöht. Ich würde sagen um etwa 20 Prozent". Der Leiter des Gesundheitsamtes führt das auch auf die steigenden Infektionszahlen zurück. Im Lauenburgischen haben sich die Anmeldungen in der Impfstelle für morgen bis jetzt schon mehr als verdoppelt - verglichen mit den vorigen Tagen. Wer sich in einer der 15 Impfstellen anmelden möchte - der kann das im Internet tun unter impfen-sh.de oder die offenen Impfaktionen am Sonnabend nutzen.

