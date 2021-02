Angeln: Steinewerfer müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis Stand: 15.02.2021 15:24 Uhr Drei junge Männer fahren im Sommer 2018 quer durch Angeln, legen Brände und werfen Steine auf einen fahrenden Kleinbus. Für diese Taten müssen sie nun mehrere Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Flensburg hat einen der Angeklagten, damals 22 Jahre alt, wegen versuchten Mordes zu fünf Jahren Haft nach Erwachsenen-Strafrecht verurteilt. Er saß am Steuer des Autos, mit dem die Männer durch die Gegend fuhren. Die zwei weiteren Angeklagten, zur Tatzeit 18 und 19 Jahre alt, wurden zu vier und viereinhalb Jahren Haft nach Jugend-Strafrecht verurteilt - ebenfalls wegen versuchten Mordes. Außerdem werden die beiden jüngeren Männer auch für die Brandstiftungen verantwortlich gemacht.

Spontan Steine vom Bauhof ins Auto gepackt

Er sei guter Stimmung gewesen, nachdem er damals mehr als eine Flasche Wodka getrunken habe, hatte einer der Angeklagten zum Prozessauftakt vor Gericht erzählt. Die damals 18- und 19-Jährigen kannten sich von der Schule in Sterup. Der 22-Jährige kam hinzu. Mit dem Auto seien sie an einem Bauhof bei Gelting vorbeigekommen und hätten spontan Steine eingeladen, so die Aussage. Der erste Stein flog gegen den parkenden Pkw eines Mannes, der die Ex-Freundin von einem der nun Verurteilten angebaggert haben soll. Dann flogen weitere Steine.

Brandstiftung "aus einer Laune heraus"

Die Männer gaben auch zu, in ein Reetdachhaus in Stangheck eingebrochen zu sein. Die Beute: etwas Elektronik und Werkzeug. Später kamen sie wieder und zündeten es an, angeblich um die Spuren zu verwischen. Aus einer Laune heraus soll es laut Aussage im Prozess auch zur Brandstiftung an einem weiteren leerstehenden Haus in Sterup gekommen sein. Auch ein Mähdrescher und ein Bagger gingen in Flammen auf, weil sie zufällig am Wegesrand standen. Einen Benzinkanister hatte einer der Angeklagten nach eigener Aussage dazu extra eingeladen.

Genauer Ablauf beim Steinwurf auf Kleinbus unklar

Der Steinwurf auf einen fahrenden Kleinbus, in dem Senioren saßen, ereignete sich am Ende einer der Nächte im August 2018. In diesem Fall gingen die Aussagen auseinander. Der Fahrer behauptete, er sei von der Situation überrascht worden und habe die beiden anderen später zur Rede gestellt. Die beiden jungen Männer konnten sich angeblich nicht mehr genau erinnern. Offenbar wurde aber vorher im Wagen diskutiert, weil der Bus zu einem Unternehmen gehörte, in dem der Vater einer der Angeklagten zuvor gearbeitet hatte.

Staatsanwaltschaft forderte Haftstrafen wegen versuchten Mordes

Ein Pflasterstein durchschlug die Scheibe des Kleinbusses und verfehlte einen der Senioren, die auf dem Weg zu einer Ausflugsfahrt waren, nur knapp. Der Staatsanwalt plädierte deshalb auf versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Er forderte fünf Jahre Haft nach Erwachsenenstrafrecht für den 22-jährigen Fahrer sowie fünf und viereinhalb Jahre nach Jugendstrafrecht für die jüngeren Angeklagten. Der damals 18-Jährige hatte aktiv an der Aufklärung mitgeholfen.

Verteidigung forderte Freispruch und Bewährungsstrafe

Die Verteidigung plädierte beim Fahrer dagegen auf einen Freispruch, bei dem jüngsten Angeklagten auf eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren.

