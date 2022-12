Anbaden in SH: Wo ein eiskalter Start ins neue Jahr geplant ist Stand: 31.12.2022 11:04 Uhr

Zum Start ins neue Jahr gehört in Schleswig-Holstein traditionell auch das Neujahrs-Anbaden. Viele Enthusiasten sind schon einige Zeit mit der Planung beschäftigt. Neben den klassischen Badeanzügen, Badehosen und Gummischlappen sind erfahrungsgemäß auch viele phantasievolle Kostüme zu bestaunen.

Ob eingepackt in Wollsocken und Skiunterhose am Strand oder wagemutig im Schwimmoutfit im Wasser - hier sind einige der Orte, an denen Sie das Spektakel erleben können. Eine Anmeldung ist für Teilnehmer in der Regel erforderlich und passiert meist vor Ort.

Eine Auswahl zum Anbaden

Büsum: ab 14 Uhr am Hauptstrand/Wattribüne, Anbaden um 19.15 Uhr - Anmeldung ab 17 Uhr im "Meerzeit Wellenbad & Spa"

Sylt: ab 14 Uhr an der Haupttreppe & Kursaal Wenningstedt - bereits ausgebucht, freigewordene Plätze werden ab 13.30 Uhr vor Ort vergeben.

Föhr: ab 9 Uhr am Aquaföhr im Stockmannsweg, Anbaden um ca. 9.30 Uhr, Anmeldung vor Ort

Kiel: um 11 Uhr auf der Seebadeanstalt Holtenau - keine Anmeldung nötig

Heiligenhafen: ab 12 Uhr an der Seebrücke - keine Anmeldung nötig

Grömitz: ab 13 Uhr am Seebrückenvorplatz, Anbaden um 14.30 Uhr - Anmeldung über die Website der Gemeinde Grömitz oder zwischen 13 und 14 Uhr vor Ort, in der Passage der Grömitzer Welle

Dahme: ab 12 Uhr, Strandpromenade 22 - Anmeldung ab 11 Uhr im Restaurant Blöse

Gut für den Körper?

Liebhaber des eiskalten Wassers schwören auf den Gesundheitseffekt des Kälteschocks. Sie behaupten, dass der winterliche Badespaß das Immunsystem stärkt und sich positiv auf das vegetative Nervensystem auswirkt. Allerdings gibt es keine Studie, die eindeutig zeigt, dass das Schwimmen im eiskalten Wasser abhärtet und beispielsweise gegen Erkältungen schützt. Ein Riesenspaß ist es aber auf jeden Fall.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.01.2023 | 19:30 Uhr