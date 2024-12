Anbaden 2025: Hier gibt es Veranstaltungen zum Neujahrs-Eisbaden Stand: 31.12.2024 09:52 Uhr Für die einen ist es der absolute Kälte-Horror, für die anderen ein Muss: Auch an Neujahr 2025 findet in einigen Orten in Schleswig-Holstein das traditionelle Anbaden statt. Eine Übersicht.

Gemeinschaftlich ins kühle Nass rennen: Mit dem traditionellen Neujahrsschwimmen soll man vitaler und frischer ins neue Jahr starten. Gruppen von Menschen stürzen sich in Schwimmbekeidung oder kostümiert ins kalte Wasser, während andere dick eingepackt am Strand stehen und frierend das Schauspiel beobachten.

Eisbaden, Winterbaden, Neujahrsbaden: Ein Trend mit gutem Ruf

Das Bad im eisigen oder kalten Wasser dauert von einigen Sekunden bis zu wenigen Minuten - Eisbaden oder Winterbaden genannt, beides Begriffe für Baden in sehr kaltem Wasser, teilweise nahe am Gefrierpunkt. Winterbadende schwören auf die gesundheitlichen Effekte, wobei sie wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen sind.

Aber: Der Wechsel von Kälte und Wärme stärkt die Gefäße, was in der Folge auch das Immunsystem stärken kann. Zudem kann der Kälteschock positive Auswirkungen auf die Psyche haben, denn er setzt Adrenalin und Endorphine frei - die wiederum ein euphorisches Glücksgefühl auslösen.

Wo kann ich anbaden - oder zuschauen?

Anbaden in Schleswig-Holstein geht hauptsächlich in den Küstenregionen an Nord- und Ostsee. Wichtig: Das kalte Bad ist nur für gesunde Menschen geeignet - Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten davon absehen. Außerdem sollten Unerfahrene Kälteschwimmer nicht zu lange im Wasser bleiben und sich danach nicht zu schnell wieder aufwärmen.

Tipps fürs Eisbaden Vorab: Der Kreislauf muss stabil sein! Im Zweifel ist angeraten, sich vorher durchchecken zu lassen - Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten grundsätzlich davon absehen

Wer sich vorbereiten möchte, kann den Körper und die Atmung schon beim Duschen langsam trainieren - Dusche immer kälter stellen und üben, unter dem kalten Wasser kontrolliert langsam und regelmäßig zu atmen

Eisbaden sollte stets in der Gruppe gemacht werden - damit jemand da ist, falls es zu einem Notfall kommt

Eisbaden sollte nicht länger als wenige Minuten dauern

Vor allem diejenigen, die es zum ersten Mal machen, sollten langsam ins Wasser steigen und nicht rein springen, um einen großen Schock für den Körper zu verhindern

Den Kopf nicht unter Wasser ducken und stattdessen eine Mütze tragen, um den Kopf zu schützen

Nach dem Baden unbedingt schnell aus den nassen Klamotten und rein in warme Wäsche - Mütze, Handschuhe und Wollsocken sind eine gute Idee

Eine heiße Suppe oder ein heißer Tee danach hilft beim Aufwärmen

Anbaden: Eine Auswahl der Events am 1. Januar 2025

Kellenhusen : Um 12 Uhr geht's los am Seebrückenvorplatz, ohne Anmeldung, im Anschluss gibt es ein heißes Neujahrsgetränk und eine Suppe

: Um 12 Uhr geht's los am Seebrückenvorplatz, ohne Anmeldung, im Anschluss gibt es ein heißes Neujahrsgetränk und eine Suppe Grömitz : Um 14.30 Uhr geht's los am Seebrückenvorplatz, ein Warm-Up mit DJ beginnt ab 13 Uhr, kurzfristige Anmeldungen sind am 1. Januar von 11 Uhr bis 12.30 Uhr in der Passage der Grömitzer Welle möglich, dort gibt es auch Umkleidemöglichkeiten, im Anschluss können die Anbadenden die Sauna- und Badelandschaft der Grömitzer Welle eineinhalb Stunden kostenfrei nutzen

: Um 14.30 Uhr geht's los am Seebrückenvorplatz, ein Warm-Up mit DJ beginnt ab 13 Uhr, kurzfristige Anmeldungen sind am 1. Januar von 11 Uhr bis 12.30 Uhr in der Passage der Grömitzer Welle möglich, dort gibt es auch Umkleidemöglichkeiten, im Anschluss können die Anbadenden die Sauna- und Badelandschaft der Grömitzer Welle eineinhalb Stunden kostenfrei nutzen Großenbrode : Los geht es um 15 Uhr, um 14.30 Uhr beginnt das Vorprogramm, danach legt ein DJ auf, es gibt Suppe auf der Promenande und es kann in einer Fasssauna geschwitzt werden, eine Voranmeldung kann bis zum 30. Dezember 2024 beim Tourismusservice erfolgen, alternativ ist am 1. Januar selbst auch im MeerHuus ab 14 Uhr eine Anmeldung möglich, Treffpunkt für die Schwimmer ist das MeerHuus Foyer

: Los geht es um 15 Uhr, um 14.30 Uhr beginnt das Vorprogramm, danach legt ein DJ auf, es gibt Suppe auf der Promenande und es kann in einer Fasssauna geschwitzt werden, eine Voranmeldung kann bis zum 30. Dezember 2024 beim Tourismusservice erfolgen, alternativ ist am 1. Januar selbst auch im MeerHuus ab 14 Uhr eine Anmeldung möglich, Treffpunkt für die Schwimmer ist das MeerHuus Foyer Dahme : Beginn ist um 12 Uhr an der Strandpromenade in Höhe Restaurant Café Blöser

: Beginn ist um 12 Uhr an der Strandpromenade in Höhe Restaurant Café Blöser Heiligenhafen: Los geht es um 12 Uhr an der Seebrücke, ein Warm-Up beginnt bereits um 11 Uhr, danach gibt es ein heißes Getränk und Suppe, eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Olpenitz : Um 13 Uhr geht's los in der kleinen Badebucht im OstseeResort Olpenitz (ORO Beach), danach wartet eine Sauna und eine Badefass zum Aufwärmen, vorab ist eine Online- oder E-Mail-Anmeldung erforderlich

: Um 13 Uhr geht's los in der kleinen Badebucht im OstseeResort Olpenitz (ORO Beach), danach wartet eine Sauna und eine Badefass zum Aufwärmen, vorab ist eine Online- oder E-Mail-Anmeldung erforderlich Wanderup: Start ist um 15 Uhr am Badesee Wanderup, danach gibt es Grillwurst, Pusch und Tee

Büsum: Das Neujahrsanbaden wurde von der Gemeinde aufgrund der Wetterlage abgesagt. Das Meerzeit Büsum Wellenbad & Spa ist am 1. Januar von 11.30 bis 15 Uhr für Besucher kostenfrei geöffnet. Der Einlass ist aus Sicherheitsgründen begrenzt.

Wenningstedt-Braderup auf Sylt : Das Neujahrsanbaden wurde von der Gemeinde aufgrund der Wetterlage abgesagt.

: Das Neujahrsanbaden wurde von der Gemeinde aufgrund der Wetterlage abgesagt. Wyk auf Föhr: Um 15 Uhr geht es los am Strand vor dem Aquaföhr, Musik und Moderation beginnt um 14.45 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Föhr Tourismus GmbH

Kiel-Holtenau: Um 11 Uhr startet das Neujahrsbaden in der Seebadeanstalt Holtenau, Teilnehmende sollten mindestens eine Viertelstunde eher für das Umziehen und eine Einweisung vor Ort sein, danach gibt es Punsch und Schmalzstullen

