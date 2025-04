Stand: 11.04.2025 06:38 Uhr Amtsgericht Eckernförde plant Urteil im Prozess gegen Soldaten

Vor dem Amtsgericht Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll am Freitag das Urteil im Prozess gegen vier ehemalige Soldaten fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor im Jahr 2022 in verschiedene Bundeswehrgebäude in Eckernförde, Alt Duvenstedt und Seedorf in Niedersachsen eingebrochen zu sein. Dort sollen sie Ausrüstung im Wert von rund 115.000 Euro gestohlen haben. Unter dem Diebesgut waren Digitalkameras, Spezialkopfhörer und Funkgeräte. Außerdem werden ihnen Sachbeschädigungen und die Verabredung zur Brandstiftung vorgeworfen. Einer der Soldaten soll zudem unerlaubt Waffen und Sprengkörper besessen beziehungsweise hergestellt haben. Da die Angeklagten zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 21 Jahre alt gewesen waren, wurde ihr Fall vor dem Jugendschöffengericht verhandelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde