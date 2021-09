Ameos will Sana-Kliniken Ostholstein übernehmen Stand: 16.09.2021 15:20 Uhr Für die Sana-Kliniken in Ostholstein soll es ab Januar 2022 unter einem neuen Eigentümer weitergehen. Wie der Schweizer Ameos-Konzern am Mittwoch mitteilte, will er die Kliniken Eutin, Middelburg, Oldenburg und Fehmarn übernehmen.

Minderheitsgesellschafter bleibt dann der Kreis Ostholstein mit 5,2 Prozent der Anteile. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Bundeskartellamtes. Das teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass noch kein offizieller Genehmigungsantrag gestellt wurde.

Schon vor gut drei Jahren wollte die Schweizer Ameos-Gruppe die Sana-Krankenhäuser in Ostholstein übernhemen. Und Sana wollte sie auch abgeben. Doch das Bundeskartellamt untersagte die Übernahme. Jetzt seien die Bedenken der Wettbewerbshüter offenbar ausgeräumt, sagte eine Ameos-Sprecherin.

Wie geht es für Beschäftigte weiter?

Er freue sich darauf, die stationäre Versorgung in Ostholstein gemeinsam mit den neuen Kollegen weiter zu entwickeln, betonte der Ameos-Vorstand. Unklar ist allerdings, was die Übernahme konkret für die Arbeitsbedingungen der mehr als 1.000 Beschäftigten heißen würde und wie es mit der Eutiner Klinik weitergeht, die wegen maroder Leitungen seit Jahren mit massiven Wasserschäden zu kämpfen hat.

Es könnte zudem noch mehr Bewegung in die Krankenhauslandschaft kommen: Der Sana-Konzern plant offenbar, seine Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn bis 2030 zusammenzulegen. Die Geschäftsführung sagte NDR Schleswig-Holstein, man wolle Doppelstrukturen abschaffen und mehr auf Spezialisten setzen. Das gehe nur in größeren Teams und an einem Standort. Welcher das sein könnte, ist noch unklar.

