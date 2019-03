Stand: 29.03.2019 11:46 Uhr

Amazon baut Logistikzentrum in Schleswig-Holstein

Amazon baut ein Logistikzentrum im Raum Rendsburg, genauer gesagt im Interkommunalen Gewerbegebiet Borgstedtfelde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an der A7. Das hat NDR Schleswig-Holstein am Rande der Landtagssitzung von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) erfahren. Demnach will der Internetversand-Händler aus den USA das Haus noch in diesem Jahr errichten. Zunächst entstehen laut Buchholz 100 Arbeitsplätze. Der Minister hofft, dass sich diese Zahl irgendwann verdreifachen wird. Er sprach von einer hervorragenden Entscheidung zur Ansiedlung.

Amazon kommt nach Schleswig-Holstein NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.03.2019 12:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Der Versandriese Amazon will bei Rendsburg ein Logistikzentrum bauen. Zunächst sollen 100 Arbeitsplätze entstehen. Wirtschaftsminister Buchholz zeigte sich erfreut.







Kaufvertrag unterzeichnet

Am Freitag wurde der Grundstückskaufvertrag zwischen der Gemeinde Borgstedt und dem zuständigen Projektentwickler GARBE Industrial Real Estate GmbH, unterzeichnet. Damit sei der Grundstein für die Errichtung gelegt, teilte die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH mit. Die Gebäudegröße soll in einem ersten Schritt 4.900 Quadratmeter umfassen. Diese Größe soll dann in einem zweiten Schritt fast verdoppelt werden.

Arbeit an sechs Tagen in der Woche

Die ersten 100 Mitarbeiter sollen zunächst überwiegend Logistikmitarbeiter sein. 20 Menschen finden Jobs in der Verwaltung und Organisation. Im Verteilzentrum Borgstedt sollen an sechs Wochentagen in mehreren Schichten täglich Pakete sortiert und verladen werden.

Buchholz: Land wichtig als Logistikstandort

Das Unternehmen plant, das Logistikzentrum in einer Modulbauweise zu errichten, so dass eine Erweiterung leicht möglich ist. Buchholz sieht die Chance vieler verschiedener Jobmöglichkeiten: "Und das nicht nur in einfach qualifizierten Tätigkeiten, sondern sehr wohl quer durch die ganze Logistikwertschöpfungskette in allen möglichen Bereichen." Die Entscheidung von Amazon, in Schleswig-Holstein zu bauen, zeige, welche Bedeutung das Land als Logistikstandort für den Norden habe.

Bereits vor Jahren hatte das Logistik-Unternehmen Amazon Interesse gezeigt, sich in Neumünster anzusiedeln. Schließlich kam der Bau des Logistikzentrums nie zustande. Amazon startete in Deutschland 1998 in München. Heute verfügt das Unternehmen über 40 Standorte in zehn Bundesländern.

