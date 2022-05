Altenholz und Bad Schwartau wählen neue Bürgermeister Stand: 22.05.2022 06:00 Uhr Nach dem ersten Wahlgang am 8. Mai können die Menschen in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) nun heute in einer Stichwahl über ihren nächsten Bürgermeister entscheiden.

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Schwartau erreichte vor zwei Wochen keiner der vier Kandidaten und Kandidatinnen die absolute Mehrheit. Die Folge: Heute kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Uwe Brinkmann (parteilos) und Einzelbewerberin Katrin Engeln (parteilos). Brinkmann erreichte 34,4 Prozent der Stimmen, Engeln lag nur knapp dahinter mit 33,8 Prozent. Nicht in die Stichwahl schafften es Nadine Wiederhold (CDU) mit 25,0 Prozent und Justin Heuer (parteilos) mit 6,9 Prozent.

Bürgermeisterwahl in Altenholz

In Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) treten Mike Buchau (CDU) und Matthias Fehrke (parteilos) zur Stichwahl gegeneinander an. Buchau kam am 8. Mai auf 44,63 Prozent der Stimmen, er wurde im Wahlkampf auch von der FDP unterstützt. Fehrke erreichte 31,32 Prozent und war von der Altenholzer Wählergemeinschaft aufgestellt worden. SPD-Kandidat Andre Wilkens erreichte 24,05 Prozent der Stimmen und kam nicht in die Stichwahl.

Weitere Informationen So liefen die acht Bürgermeisterwahlen in Schleswig-Holstein Die Wahlen standen in Altenholz, Bad Schwartau, Malente, Eckernförde, Quickborn, Rellingen, Bad Oldesloe und Bargteheide an. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2022 | 08:00 Uhr