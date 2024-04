Stand: 02.04.2024 10:25 Uhr Altar in Kieler Nikolaikirche restauriert

Der Hochaltar in der Kieler Nikolaikirche ist aufwendig restauriert worden. Am Ostermontag wurde der 500 Jahre alte Erzväter-Altar offiziell eingeweiht. Wolfgang von Ancken, Ortskurator der Stiftung Denkmalschutz, sagte: "Dieser Altar war jetzt zwei Jahre vollständig verpackt, musste wieder hergestellt werden. Ich glaube, wir sind alle froh, dass sich der Hochaltar nun wieder in voller Pracht den Menschen zeigt."

Die Restaurierung des Erzväter-Altars hat mehr als 200.000 Euro gekostet. Dazu kommen mehr als 1,3 Millionen Euro für die neue Heiztechnik in der Nikolaikirche. Nur mit dieser Technik kann der Hochaltar auch zukünftig erhalten bleiben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2024 | 08:30 Uhr