Stand: 15.04.2025 12:19 Uhr Alt-Erzbischof Werner Thissen gestorben

Der frühere Erzbischof von Hamburg, Werner Thissen, ist tot. Er starb in der Nacht auf Dienstag (15.4.) im Alter von 86 Jahren in Hamburg. Thissen war im Januar 2003 als Erzbischof von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg in sein Amt eingeführt worden. Er stammte aus Kleve am Niederrhein, blieb nach seiner Emeritierung 2014 im Hamburger Stadtteil St. Georg wohnen und war auch weiter seelsorgerisch tätig. 2019 hatte er schwere Fehler im Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch im Bistum Münster eingeräumt, wo er in den 1980er- und 1990er-Jahren unter anderem in der Verwaltung tätig war.

