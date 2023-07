Alle vier Flächenbrände in Ostholstein sind gelöscht Stand: 15.07.2023 16:48 Uhr Die Feuer hatten sich nach Angaben der Leitstelle Süd am frühen Nachmittag im Kreis Ostholstein entzündet. Mehr als 70 Feuerwehr-Fahrzeuge waren mehrere Stunden lang im Einsatz.

Kurz nach 13 Uhr wurden die ersten Feuerwehren alarmiert. In Bujensdorf - zwischen Eutin und Scharbeutz - brannte ein großes Feld. Die angrenzende B76 war voll gesperrt, während sechs Wehren den Brand löschten. Kurz darauf gingen drei weitere Meldungen ein: Flächenbrände bei Timmendorfer Strand, in der Nähe von Grömitz sowie in Barkau. Am späten Nachmittag waren dann alle vier Brände wieder gelöscht.

Große Herausforderung für Feuerwehrleute

Die Brandursachen sind in allen vier Fällen noch unklar, genauso wie die genaue Größe der verbrannten Flächen. Verletzte gab es laut Leitstelle nicht.

