"Alexander von Humbold II": Kadetten gehen an Bord

Offiziersausbildung auf der "Alex II" beginnt

Von heute an werden die Offiziersanwärter der Marineschule Mürwik bei Flensburg 14 Tage lang auf der "Alexander von Humboldt II" ausgebildet. Nach NDR Schleswig-Holstein Informationen gehen 40 Kadetten in Las Palmas auf den Kanaren an Bord. Neben Navigation und Wetterkunde sollen sie auch die praktische Seemanschaft lernen, sich also beispielsweise mit der Takelage vertraut machen.

"Alexander von Humboldt II" statt "Gorch Fock"

Fünf Fahrten sind mit dem Segelschulschiff für die insgesamt 200 Kadetten vorgesehen. Am Ende sollen die Kadetten des angehenden Offiziersjahrgangs das Schiff von den Kanaren zurück in seinen Heimathafen Bremerhaven bringen.

Das erst acht Jahre alte Schiff löst die rumänische "Mircea" als Übergangslösung ab. Denn eigentlich ist die "Gorch Fock" das Segelschulschiff der Marine. Doch die soll nach vielen Diskussionen noch bis zum Herbst 2020 saniert werden. Schon Anfang vergangenen Jahres hatte sich die Stammbesatzung der "Gorch Fock" mit dem neuen Segelschulschiff vertraut gemacht. 32 Crew-Mitglieder waren im März mehrere Tage mit der "Alexander von Humboldt II" unterwegs. Vom kommenden Jahr an sollen die Kadetten der Marineschule Mürwik dann wieder auf der "Gorch Fock" unterwegs sein.

