Alexander Klaws ist der neue Winnetou

Bekannt wurde er durch die Sendung "Deutschland sucht den Superstar" , später folgten Musical-Auftritte: Alexander Klaws wird der neue Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Das teilte der Veranstalter heute mit. Der 35-Jährige wird vom 29. Juni an als edler Apachenhäuptling am Kalkberg in den Sattel steigen. Seit Jan Sosnioks Abschied im September wurden mehr als 50 Schauspieler als Nachfolger für die Rolle in Betracht gezogen. Klaws war schon 2017 an Bord, damals spielte er den Old Surehand.

Klaws lobt einmalige Stimmung am Kalkberg

Alexander Klaws sagte, die Rolle als Winnetou sei ein Traum für ihn. "Die Stimmung in diesem Theater ist einmalig. So etwas habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Ich freue mich, den Wilden Westen am Kalkberg mit der Silberbüchse zu erobern."

Larissa Marolt und Raúl Richter

An der Seite vom neuen Winnetou wird Model und Schauspielerin Larissa Marolt stehen und in die Rolle der Schauspielerin Tiffany O'Toole schlüpfen. Larissa Marolt ist im Fernsehen bekannt geworden durch die Sendung "Germanys Next Top Model". Den Sohn des Bärenjägers verkörpert Raúl Richter ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten").

Die Proben für die kommende Saison sollen Ende Mai beginnen. Das Stück heißt "Unter Geiern - Sohn des Bärenjägers" und wird bis zum 8. September gezeigt. Im Freilichttheater in Bad Segeberg kommen zu jeder Vorstellung rund 7.500 Besucher. Die Spiele haben eine jahrzehntelange Tradition.

Alexander Klaws übernimmt die Rolle des neuen Winnetous in Bad Segeberg. Vor zwei Jahren hatte er schon mal eine Saison am Kalkberg als Old Surehand gespielt.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2019 | 12:00 Uhr