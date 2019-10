Stand: 26.10.2019 16:18 Uhr

Albrecht: Keine weitere Ölförderung im Wattenmeer

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat auf dem Landesparteitag der Grünen in Büsum (Kreis Dithmarschen) am Sonnabend sein Nein zu einer stärkeren Ölförderung im schleswig-holsteinischen Wattenmeer bekräftigt. Die Förderung dürfe nicht über das bereits praktizierte Maß hinausgehen, sagte Albrecht. Der Ölkonzern Wintershall Dea hat eine zusätzliche Förderung im Nationalpark Wattenmeer beantragt, über den das Bergamt in Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen) entscheiden muss.

Die Grünen forderten einen stärkeren Schutz des Wattenmeers. Es sei "eines der wichtigsten Weltnaturerben, die wir als Menschheit haben", sagte Albrecht. Dies stehe auf einer Ebene mit dem australischen Great Barrier Reef oder dem Grand Canyon in den USA. "Das Wattenmeer vor unserer Haustür droht unterzugehen, denn der steigende Meeresspiegel ist real." Laut einstimmig beschlossenem Antrag könnte auf "lange Sicht" auch eine Anpassung der Deichlinie notwendig werden. Damit ist die Aufgabe unbewohnter Küstenabschnitte gemeint.

Die Nord-Grünen entscheiden über Mitgliedsanträge

Rund 130 Deligierte sind nach Büsum gekommen. Bevor die inhaltliche Diskussion starten konnte, musste darüber entschieden werden, welche Anträge überhaupt besprochen werden. Rund 70 Anträge wurden eingereicht, nur über 15 davon kann voraussichtlich entschieden werden. Daher wird es erstmals ein Ranking geben. Die Delegierten müssen die Reihenfolge festlegen. Möglicherweise entfällt daher auch die Beratung über ein mögliches Verbot der Vollverschleierung - ein Thema, das bereits im Vorfeld für kontroverse Diskussionen innerhalb der Partei gesorgt hatte. Fürs kommende Jahr denken die Grünen über einen dreitägigen Parteitag nach. Bei dem Treffen soll auch die neue Landesspitze der Grünen gewählt werden. Die bisherigen Vorsitzenden, Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis, kandidieren erneut.

Polizisten demonstrieren für mehr Geld

Am Sonnabendmittag hatten rund 100 Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor dem Landesparteitag der Grünen gegen die Haushaltspolitik von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) demonstriert. Die Polizei in Schleswig-Holstein liege bei der Besoldung auf einem der unteren Plätze im Ländervergleich, sagte der GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger auf einer Kundgebung vor dem Tagungsgebäude. Auf Transparenten stand zu lesen "Alle finden: Polizei muss sein. Außer Monika Heinold. Die hat kein Geld."

Mit Trillerpfeifen machten die Beamten ihrem Unmut Luft und verlangten volles Weihnachtsgeld, die Anrechnung von Zulagen auf Pensionen und freie Heilfürsorge. "Wir fordern ernsthafte Gespräche", sagte Jäger. Heinold verteidigte den Kurs der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Es stimme nicht, "dass ich die Polizei nicht gut finden würde", sagte Heinold. Es habe für die Polizei auch in schwierigen Haushaltszeiten immer Verbesserungen gegeben. Natürlich könne die Politik nicht alle Wünsche erfüllen.

Grüne wählen neue Führungsspitze in Büsum NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.10.2019 08:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Vor dem Hintergrund weiter steigender Mitgliedszahlen treffen sich die Grünen zu einem zweitägigen Parteitag in Büsum. Dabei soll auch die neue Landesspitze gewählt werden.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Vollverschleierung verbieten? Grüne in SH uneinig Die Grünen in Schleswig-Holstein streiten über ein mögliches Verbot der Vollverschleierung. Den Delegierten des Landesparteitages in der kommenden Woche liegt dazu ein entsprechender Antrag vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.10.2019 | 08:00 Uhr