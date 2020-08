Stand: 20.08.2020 13:11 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Albrecht: Blühwiesen für Landwirte müssen sich lohnen

An vielen Ecken in Schleswig-Holstein summt und brummt es nicht mehr: Das Insektensterben ist angekommen. Einige Landwirte in Schleswig-Holstein stellen in diesem Sommer Ackerflächen für Blumenwiesen zur Verfügung. Wirklich Geld verdienen können die Landwirte mit Blühwiesen nicht, weiß auch Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). In Zukunft soll sich das ändern. Der Minister hofft darauf, dass die Europäische Union ihre Subventionszahlungen an die Bauern künftig daran knüpft, wie viel der jeweilige Betrieb für den Natur- und Artenschutz unternimmt. Wenn sich Blühflächen mehr für die Landwirte lohnen, würden auch mehr mitmachen, sagt der Minister.

Albrecht: Zahlungen an Artenvielfalt knüpfen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.08.2020 14:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda Bisher verdienen Landwirte mit Blühflächen kein Geld. Das soll sich nach dem Willen von Landwirtschaftsminister Albrecht ändern. Hier kommen die EU und Subventionszahlungen ins Spiel.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Blumen statt Mais in Preetz auf dem Lindenhof

Auch Christoph Donath-Totzke vom Lindenhof in Preetz (Kreis Plön) setzt auf Blumen. Auf seinem Hof baut er normalerweise Spargel und Erdbeeren an. Diese Sonderkulturen haben aber ein sehr lange Fruchtfolge. Damit sich die Äcker erholen können, werden dort einige Jahre weder Spargel noch Erdbeeren angepflanzt. Der Landwirt hätte auf Mais ausweichen können, hat sich dann aber für eine Blühwiesen-Mischung vom Deutschen Verband für Landschaftspflege entschieden.

Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge

Das Ziel der beteiligten Bauern lautet: Biene, Schmetterling und Co. sollen besser geschützt werden und einen geeigneten Lebensraum bekommen. Landwirt Donath-Totzke sagt, finanziell werde das zumindest etwas ausgeglichen. "Und man hat natürlich was für den Naturschutz getan. Das ist wichtig, dass wir Landwirte was im Naturschutz leisten."

Weitere Informationen Blühstreifen mitten im Feld für die Artenvielfalt Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl der Insekten. Auf den Flächen von Gut Panker versucht ein Landwirt, mit Blühstreifen dagegen anzugehen - dort blüht es sogar mitten im Feld. mehr Insekten kämpfen ums Überleben - Paten können helfen Wo ist der Sound des Sommers? Schleswig-Holstein gehen die Insekten aus. Ein Netzwerk steuert dagegen - mit Patenschaften für Blühflächen und Tipps für Gärten und Balkone. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2020 | 12:00 Uhr