Aktuelle Stunde im Landtag zum Fall Brokstedt Stand: 22.02.2023 13:08 Uhr Neben einheitlicher Kritik an kontroversen Äußerungen von Bundesinnenministerin Faeser sind sich die Fraktionen darüber einig, dass sich die Kommunikation zwischen Behörden verbessern müsse. Schuld an der Tat von Brokstedt trage trotzdem der Täter.

von Anna Grusnick

Zu Beginn der Sitzung hat es zunächst scharfe Kritik an den Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegeben. Sie hatte öffentlich suggeriert, wenn man eher von der U-Haft des Tatverdächtigen und seinen davor begangenen Taten gewusst hätte, hätte man ihn möglicherweise abschieben können. Frau Faeser solle keine Thesen aufstellen, sondern sich um die bestehenden Probleme kümmern, so FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch wurde noch deutlicher: "Das Agieren der Bundesinnenministerin mit einer haltlosen Vermutung war in dieser Situation unverantwortlich und ist durch nichts zu entschuldigen."

Die FDP hatte vor dem Hintergrund der kontroversen Äußerungen im Fall die Aktuelle Stunde beantragt.

Einigkeit über Kommunikationsfehler

Dass es im Vorfeld der Tat Kommunikationsfehler zwischen den Behörden gab, dass Informationen nicht weitergeleitet wurden und dass dies besser werden müsse, darin waren sich alle Abgeordneten einig. Für Lasse Petersdotter von den Grünen steht trotzdem fest, dass die Tat nicht hätte verhindert werden können, wären die Fehler nicht gemacht worden. SPD-Innenpolitiker Niclas Dürbrook betonte: "Schuld ist der Täter. Wir sprechen hier nicht über einen Unfall in Folge von menschlichem Versagen, sondern über ein Verbrechen mit ganz klarer Verantwortlichkeit."

Kultur der Nichtzuständigkeit

Gleichwohl dürfe man die Reihe an Pannen nicht so einfach hinnehmen. Es habe eine Kultur der Nichtzuständigkeit gegeben, so Dürbrook. Lars Harms vom SSW fordert eine zentrale Datei, damit alle Behörden auf einem Stand sind.

Vor rund vier Wochen waren zwei junge Menschen in einem Regionalexpress bei Brokstedt im Kreis Steinburg erstochen worden, fünf weitere Personen hatten teils lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Tatverdächtig ist seitdem ein 33 Jahre alter Palästinenser, der erst kurz vor der Tat aus der U-Haft in Hamburg entlassen worden war.

